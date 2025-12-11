Ричмонд
В работе Telegram произошёл масштабный сбой в ночь на 11 декабря

Пользователи интернета пожаловались на сбой работы Telegram 11 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошёл в России в ночь на четверг, 11 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на то, что невозможно отправить голосовое или текстовое сообщение, у многих приложение вообще не загружается. Количество жалоб начало резко расти с 03:45 и продолжает увеличиваться.

Больше всего жалоб сервис зафиксировал из Бурятии и Ивановской области. Массовый сбой в работе мессенджера наблюдается и в соседней с Россией Беларуси.