В работе Telegram произошёл масштабный сбой в ночь на 11 декабря

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошёл в России в ночь на четверг, 11 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи жалуются на то, что невозможно отправить голосовое или текстовое сообщение, у многих приложение вообще не загружается. Количество жалоб начало резко расти с 03:45 и продолжает увеличиваться.
Больше всего жалоб сервис зафиксировал из Бурятии и Ивановской области. Массовый сбой в работе мессенджера наблюдается и в соседней с Россией Беларуси.