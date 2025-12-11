Ричмонд
В Свердловском районе уже установили главную новогоднюю елку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади им. Я. М. Свердлова завершаются работы по формированию новогоднего городка — уже можно увидеть ледяные фигуры колесницы, Деда Мороза, ледяной трон, Бабу Ягу и медведя, везущего подарки.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В ближайшее время закончатся работы по установке горок, а сами ледяные скульптуры подключат к подсветке. Открытие главной елки района, которая уже установлена, пройдет 25 декабря в 19:00.

Зажгутся огни на новогодних деревьях и в других общественных пространствах района, отмечает пресс-служба мэрии. Так, 22 декабря откроется елка в сквере по ул. Тимошенкова, 77−79, 24 декабря — на Карамзина, 9. Концертную программу представят артисты Дворца Культуры «Свердловский».

В сквере Паниковка праздничное мероприятие «Новогоднее чудо» состоится на территории школы№ 42 (ул. Кольцевая, 12а). Программу подготовили творческие коллективы образовательного учреждения.

Кроме того, впервые в этом году елку установили на транспортном кольце в микрорайоне Тихие зори.