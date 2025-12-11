Квартира Долиной все еще находится под арестом

Московская квартира певицы Ларисы Долиной по-прежнему остается под арестом, что следует из регистрационных данных. Документы подтверждают, что ограничения на объект действуют и на данный момент не сняты.
Первоначальное постановление об аресте было вынесено в августе 2024 года сотрудниками полиции, а уже спустя несколько дней решение подтвердил Таганский районный суд. В феврале текущего года срок ареста был продлён, однако никаких изменений в статусе недвижимости не последовало.
В результате наложенного обременения с квартирой невозможно проводить какие-либо юридические операции — ни продать её, ни оформить на другое лицо.
Ранее профайлер Панкратов указал на признаки депрессии у Долиной из-за хейта.