Квартира Долиной все еще находится под арестом

Квартира певицы Ларисы Долиной по-прежнему остается под арестом с августа 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Московская квартира певицы Ларисы Долиной по-прежнему остается под арестом, что следует из регистрационных данных. Документы подтверждают, что ограничения на объект действуют и на данный момент не сняты.

Первоначальное постановление об аресте было вынесено в августе 2024 года сотрудниками полиции, а уже спустя несколько дней решение подтвердил Таганский районный суд. В феврале текущего года срок ареста был продлён, однако никаких изменений в статусе недвижимости не последовало.

В результате наложенного обременения с квартирой невозможно проводить какие-либо юридические операции — ни продать её, ни оформить на другое лицо.

Ранее профайлер Панкратов указал на признаки депрессии у Долиной из-за хейта.