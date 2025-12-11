В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на «Госуслугах»

Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал», — говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год.
«Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует. Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий», — сказал Афонин.