В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на «Госуслугах»

КПРФ предложила сделать доступным просмотр кредитной истории на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах».

Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал», — говорится в документе.

В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год.

«Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует. Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий», — сказал Афонин.

