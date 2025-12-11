Ричмонд
Магнитная буря уровня G2.3 произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца

Один из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7−8 декабря, вызвал на Земле магнитную бурю уровня G2.3. Такой информацией делится лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам учёных, прибытие этого выброса к нашей планете оказалось довольно неожиданным.

Источник: Life.ru

«На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край ещё находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду», — говорится в заявлении.

В лаборатории отметили, что в декабре активность Солнца продолжает оставаться аномальной, что делает вероятным возникновение различных неожиданных явлений.

Напомним, недавно на Солнце произошло редкое явление — так называемая «чёрная» вспышка. В результате взрыва на Солнце облако плотного холодного водорода было разорвано и рассеяно по солнечному диску на расстояние около миллиона километров. Холодное, слабо светящееся вещество на фоне яркой поверхности создало уникальную оптическую иллюзию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.