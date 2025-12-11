Магнитная буря уровня G2.3 произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца

«На данный момент наблюдается бурная реакция магнитосферы. Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край ещё находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду», — говорится в заявлении.