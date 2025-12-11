Портал «Грамота.ру» назвал самое популярное слово года

Уходящий год привнес в современный лексикон немало новых слов. Чаще всего люди использовали термин «зумер», означающий представителя поколения Z. Рейтинг самых популярных слов опубликовала «Грамота.ру».
Согласно статистике портала, за слово «зумер» проголосовали 42% респондентов. Следующим по популярности стало слово «выгорание». Оно набрало 38% голосов.
На третьей строчке разместилось слово «ред-флаг». Его выбрали 37% опрашиваемых. Еще 36% проголосовали за слово «промпт», гласит исследование.
Словосочетанием 2025 года справедливо могут выбрать «Казус Долиной». Об этом конфликте в Сети говорят уже несколько недель. Поисковые запросы давно заполнились вопросами о «сделках по Долиной» и «бабушкиных схемах». Такой вид мошенничества уже активно пресекают.