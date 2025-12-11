Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Портал «Грамота.ру» назвал самое популярное слово года

«Грамота.ру»: слово зумер стало самым популярным в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Уходящий год привнес в современный лексикон немало новых слов. Чаще всего люди использовали термин «зумер», означающий представителя поколения Z. Рейтинг самых популярных слов опубликовала «Грамота.ру».

Согласно статистике портала, за слово «зумер» проголосовали 42% респондентов. Следующим по популярности стало слово «выгорание». Оно набрало 38% голосов.

На третьей строчке разместилось слово «ред-флаг». Его выбрали 37% опрашиваемых. Еще 36% проголосовали за слово «промпт», гласит исследование.

Словосочетанием 2025 года справедливо могут выбрать «Казус Долиной». Об этом конфликте в Сети говорят уже несколько недель. Поисковые запросы давно заполнились вопросами о «сделках по Долиной» и «бабушкиных схемах». Такой вид мошенничества уже активно пресекают.