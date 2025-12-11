Алексей Учитель представил дочь от молодой возлюбленной общественности

Пара, редко появляющаяся на публике, выбрала для мероприятия неофициальный стиль. Особое внимание привлекла дочь режиссёра, появившаяся в короне. Учитель и Меледина познакомились во ВГИКе, где она была студенткой, а он её наставником. Их отношения переросли в романтические. В 2021 году у пары родилась дочь.
Ранее сообщалось, что дочь певца Филиппа Киркорова заметно повзрослела за прошедший год. Об этом рассказал сам артист, удивляясь тому, что уже в 14 лет Алла-Виктория ведёт с ним интеллектуальные беседы. Киркоров отметил, что дочь успешно преодолела сложный переходный возраст. Певец также восхитился интеллектуальным уровнем взрослой дочери, назвав её умной, разумной и интересной собеседницей.
