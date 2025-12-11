В Британии пропалестинским протестующим грозит смерть от голодовки

Адвокаты активистов британского пропалестинского движения Palestine Action предупредили, что их подзащитные могут не пережить продолжающуюся голодовку в местах заключения. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на письмо, направленное юристами заместителю премьер-министра и министру юстиции Великобритании Дэвиду Лэмми.
В документе отмечается, что состояние активистов стремительно ухудшается: пятеро участников голодовки уже были госпитализированы. Юристы подчеркивают, что при отсутствии реакции властей существует все более реальная угроза смерти молодых заключённых, которые, как указывается, ещё не признаны виновными ни в одном преступлении.
На фоне обостряющейся ситуации адвокаты запросили срочную встречу с Лэмми. Голодовку, по их словам, активисты держат от 14 до 40 дней.
Письмо касается восьми задержанных: четверых обвиняют в проникновении в 2024 году на объект израильской оборонной компании Elbit в Бристоле, ещё четверых — в проникновении на авиабазу Брайз-Нортон в Оксфордшире и повреждении двух самолетов-заправщиков Voyager британских ВВС.
