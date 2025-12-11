Россиянам раскрыли альтернативы тяжелым праздничным блюдам в Новый год

Приближающиеся новогодние застолья — отличный повод сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным. Главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова в беседе с KP.RU назвала диетические альтернативы.
«Например, хорошей альтернативой новогодним сладостям, салатам с майонезной заправкой, нарезкам из колбасных изделий и копченостей и другим блюдам с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров могут стать блюда из овощей, зелени, фруктов и ягод», — поделилась врач.
Она уточнила, что зимой на помощь приходят привычные продукты: морковь, тыква, чеснок, свекла, капуста, редька, а также яблоки, гранат, сливы и цитрусовые. Экзотические фрукты, по словам диетолога, стоит есть с осторожностью, особенно детям и аллергикам.
Кроме того, Стародубова напомнила, что растительные масла и орехи богаты омега-3 и минералами, важными для сердца. Их можно использовать вместо майонеза. Однако орехи остаются высококалорийным продуктом, поэтому дневная норма всего 20−30 граммов.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил три правила для защиты гостей от аллергии в Новый год. Он посоветовал заранее спросить у приглашенных об их пищевых предпочтениях и ограничениях.