«Аэрофлот» перенесет и отменит некоторые рейсы из-за ограничений на полеты

Этой ночью 12 российских аэропортов работают в ограниченном режиме. Меры безопасности постепенно накладывали на воздушные гавани с 23:40 10 декабря. К настоящему моменту ограничения введены, в том числе, во всех аэропортах Москвы. «Аэрофлот» начал корректировать расписание рейсов в связи с действием мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.