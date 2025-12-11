Ричмонд
«Аэрофлот» перенесет и отменит некоторые рейсы из-за ограничений на полеты

В «Аэрофлоте» корректируют расписание рейсов, включая отмены некоторых из них, из-за ограничений в аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

Этой ночью 12 российских аэропортов работают в ограниченном режиме. Меры безопасности постепенно накладывали на воздушные гавани с 23:40 10 декабря. К настоящему моменту ограничения введены, в том числе, во всех аэропортах Москвы. «Аэрофлот» начал корректировать расписание рейсов в связи с действием мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Как отмечается в релизе, расписание будет изменено путем переноса времени вылета и отмены ряда рейсов. Пока не ясно, какие самолеты не вылетят в пункты назначения.

Известно, что во Внуково и Шереметьево уже перенесли и отменили несколько рейсов.

Так, к 03:50 временные ограничения ввели, в том числе, в аэропортах Владикавказ, Грозный, Иваново, Калуга, Магас, Махачкала, Тамбов и Ярославль. Пассажирам порекомендовали следить за изменениями в расписании воздушных гаваней.