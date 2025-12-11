Все квартиры и дома Ларисы Долиной: что известно — факты и фото

Так, в Москве у артистки минимум три квартиры: в Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух квартир — до 60 кв. метров, третьей — почти 95 кв. метров. Известно, что у Долиной ранее была еще и квартира в Басманном районе Москвы (187,8 кв. метров), но она продала ее в 2013 году.