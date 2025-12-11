Все квартиры и дома Ларисы Долиной: что известно — факты и фото

Российская певица Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, однако не обозначила сроки, отметив, что сейчас таких денег у нее нет. Aif.ru выяснил, какой недвижимостью владеет артистка.
В чем суть квартирного спора?
История стала резонансной весной 2025 года, когда столичный Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице — 35-летней матери-одиночке Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.
Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала aif.ru, что подала жалобу в Верховный Суд. После этого Долина сделала публичное заявление, в котором пообещала вернуть деньги покупательнице, однако после этого так и не вышла на связь с Лурье.
Особняк в Подмосковье и пруд с карпами.
По последней информации, у Долиной, кроме скандальной пятикомнатной квартиры в Хамовниках, есть еще несколько квартир в Москве, особняк в Подмосковье и две квартиры в Латвии.
У артистки есть четырехэтажный коттедж в подмосковном поселке Славино, примерно в 40 километрах от МКАД. Предварительно, площадь особняка — порядка 660 кв. метров.
На участке есть еще один дом — поменьше, где проживает дочь артистки. Там же расположены сад, беседки, пруд с карпами.
О тайном особняке стало известно после того, как вскрылось, что Долина уже много лет на платит за него налоги.
Многомиллионные квартиры артистки в Юрмале.
Кроме того, у российской певицы есть минимум две квартиры за рубежом. В 2011 году она приобрела две квартиры в Юрмале, обе — в элитном ЖК «Янтарная резиденция» на берегу Рижского залива.
Стоимость двух квартир оценивается примерно в 96 млн рублей. Также артистке принадлежат два земельных участка в той же Латвии.
Три квартиры в Москве и одна скандальная.
Так, в Москве у артистки минимум три квартиры: в Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух квартир — до 60 кв. метров, третьей — почти 95 кв. метров. Известно, что у Долиной ранее была еще и квартира в Басманном районе Москвы (187,8 кв. метров), но она продала ее в 2013 году.
Скандальная квартира в Хамовниках является самой большой среди всех столичных владений артистки. Площадь пятикомнатной квартиры в Ксеньинском переулке составляет 236 кв. метров.
В квартире, которую Долина сначала продала Лурье, а затем вернула себе, есть овальный холл с колоннами и массивными люстрами, спальни с гардеробными, отдельный санузел для детской, ванная комната для взрослых с декоративным панно и объединенная с кухней гостиная.
Могут ли забрать недвижимость у Долиной?
Юрист Александр Хаминский отметил, что у Долиной могут забрать недвижимость в счет погашения долга перед Полиной Лурье. Однако этот процесс не быстрый.
«Чтобы вернуть деньги Лурье, Верховный суд должен отменить решение трех предыдущих инстанций и далее либо вынести новый судебный акт, либо передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции. И тогда в рамках неисполнения по исполнительному листу приставы могут начать реализовывать имущество должника», — пояснил Хаминский.
По словам юриста, в первую очередь в этом случае арест накладывается на денежные средства должника.
«Потом выискивают ценные бумаги, доли, акции должника. Это реализуется. Объекты недвижимого имущества в этой цепочке находятся на самом последнем месте. Если не наберется нужная сумма, тогда будут приступать к реализации недвижимого имущества», — отметил специалист.
Ранее юрист Хаминский сообщил, что особняк Долиной в Подмосковье могут забрать в счет долга Лурье.