Каракас призвал мировое сообщество осудить захват танкера «пиратами» из США

Венесуэльская сторона призвала мировое сообщество осудить захват танкера военными Соединённых Штатов, а также обвинила США в совершении «акта международного пиратства».
Коммюнике распространил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. В частности, в Каракасе подчеркнули, что истинной причиной действий американской стороны является стремление «захватить» природные богатства страны. В Венесуэле заявили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «публично признался в нападении», а также назвали захват танкера «откровенным ограблением», которое является «частью долгосрочной стратегии по отъёму ресурсов».
«Венесуэла… обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа», — говорится в документе.
Накануне стало известно, что американские военные захватили танкер у берегов Венесуэлы. По словам Трампа, это «очень большой, самый крупный» танкер. Генпрокурор США Пэм Бонди показала на своей странице в соцсети X* кадры захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
