Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каракас призвал мировое сообщество осудить захват танкера «пиратами» из США

ВС США захватили танкер у берегов Венесуэлы, а Трамп назвал его «очень большим». Венесуэла назвала американцев пиратами.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльская сторона призвала мировое сообщество осудить захват танкера военными Соединённых Штатов, а также обвинила США в совершении «акта международного пиратства».

Коммюнике распространил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. В частности, в Каракасе подчеркнули, что истинной причиной действий американской стороны является стремление «захватить» природные богатства страны. В Венесуэле заявили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «публично признался в нападении», а также назвали захват танкера «откровенным ограблением», которое является «частью долгосрочной стратегии по отъёму ресурсов».

«Венесуэла… обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что американские военные захватили танкер у берегов Венесуэлы. По словам Трампа, это «очень большой, самый крупный» танкер. Генпрокурор США Пэм Бонди показала на своей странице в соцсети X* кадры захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийский лидер Густаво Петро столкнётся с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше