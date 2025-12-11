Потомки Джека-потрошителя рассказали о загадочной семейной истории

По данным The Mirror, Лечмер работал развозчиком мяса и был обнаружен рядом с телом Мэри Энн Николс в 1888 году. Николс считается первой из пяти жертв Потрошителя. Исследователи Гарет Норрис и Майкл Коннор указывают, что маршрут Лечмера к месту службы проходил через районы всех нападений, что делает его одним из наиболее вероятных подозреваемых.