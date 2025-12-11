Потомки Джека-потрошителя рассказали о загадочной семейной истории

Британская пресса получила подтверждение редкой семейной истории, связанной с серией убийств в Уайтчепеле конца XIX века. 69-летняя жительница Великобритании Сьюзен Клапп сообщила, что является праправнучкой Чарльза Аллена Лечмера — одного из главных фигурантов расследования о преступлениях Джека Потрошителя.
По данным The Mirror, Лечмер работал развозчиком мяса и был обнаружен рядом с телом Мэри Энн Николс в 1888 году. Николс считается первой из пяти жертв Потрошителя. Исследователи Гарет Норрис и Майкл Коннор указывают, что маршрут Лечмера к месту службы проходил через районы всех нападений, что делает его одним из наиболее вероятных подозреваемых.
Клапп регулярно посещает кладбище в Восточном Лондоне, где похоронена её мать. Недалеко расположена могила Элизабет Страйд, четвёртой жертвы Потрошителя. Женщина признаётся, что каждый раз оставляет на надгробии монеты — символ уважения к женщинам викторианской эпохи, оказавшимся в уязвимом положении.
Она отмечает, что семья долгие годы не знала о возможной причастности предка. Ситуация изменилась, когда исследователи обнаружили несоответствие в документах: на допросе Лечмер почему-то назвался другим именем — Кросс. Это вызвало новую волну интереса к его фигуре и к обстоятельствам обнаружения первого тела.
По словам Клапп, Лечмер вырос в семье, торговавшей кониной, и с детства владел разделочными ножами. Некоторые родственники считают, что семья расплачивается за прошлое: в пример приводят гибель деда Клапп в давке на станции метро Бетнал-Грин в 1943 году.
