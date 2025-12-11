17-тонный трал доставили из Иркутска в зону СВО

Тяжелый трал для перевозки крупногабаритной техники прибыл из Иркутска в зону специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, машину грузоподъемностью 17 тонн передали бойцам полка «Иркут».
Технику предоставило одно из местных предприятий. После необходимого обслуживания и подготовки трал отправили в Ростов-на-Дону, а затем напрямую в часть.
— Крайне важно, что наша помощь доходит до адресатов быстро. Эта техника — вклад в безопасность и эффективность работы наших земляков, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Администрация города напоминает, что отправка гуманитарных грузов и специализированной техники в зону СВО ведется постоянно. Ранее таким же образом были переданы автобусы, микроавтобусы и другое необходимое оборудование.