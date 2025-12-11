Ричмонд
17-тонный трал доставили из Иркутска в зону СВО

Технику предоставило одно из местных предприятий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тяжелый трал для перевозки крупногабаритной техники прибыл из Иркутска в зону специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, машину грузоподъемностью 17 тонн передали бойцам полка «Иркут».

Технику предоставило одно из местных предприятий. После необходимого обслуживания и подготовки трал отправили в Ростов-на-Дону, а затем напрямую в часть.

— Крайне важно, что наша помощь доходит до адресатов быстро. Эта техника — вклад в безопасность и эффективность работы наших земляков, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Администрация города напоминает, что отправка гуманитарных грузов и специализированной техники в зону СВО ведется постоянно. Ранее таким же образом были переданы автобусы, микроавтобусы и другое необходимое оборудование.