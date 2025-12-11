В Новосибирской области в январе 2026 года вырастут тарифы на электроэнергию

В Новосибирской области в 2026 году ожидается плановое повышение тарифов на электроэнергию. Согласно расчётам Федеральной антимонопольной службы, с 1 января максимальный тариф для населения вырастет с 4,17 до 4,18 рубля за киловатт-час. К концу года стоимость может увеличиться до 4,65 рубля за кВт·ч. Эти данные приведены в проекте приказа ФАС России, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.