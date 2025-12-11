В Новосибирской области в январе 2026 года вырастут тарифы на электроэнергию

В Новосибирской области в 2026 году ожидается плановое повышение тарифов на электроэнергию. Согласно расчётам Федеральной антимонопольной службы, с 1 января максимальный тариф для населения вырастет с 4,17 до 4,18 рубля за киловатт-час. К концу года стоимость может увеличиться до 4,65 рубля за кВт·ч. Эти данные приведены в проекте приказа ФАС России, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что корректировка связана с планируемым повышением ставки НДС с 20 до 22%. Расчёты выполнены на основе прогноза социально-экономического развития страны на 2026 год и последующий плановый период до 2028 года.
«Расчёты предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2026 год ФАС России произведены в соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период до 2028 года», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Согласно проекту приказа, рост конечной стоимости электроэнергии для населения с 1 октября 2026 года составит 11,3%.