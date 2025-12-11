Осталось три недели: возможность списания долгов по коммуналке заканчивается в Алматы

Горячая вода и отопление — это одни из наиболее дорогостоящих услуг, входящих в состав коммуналки. Особенно в холодное время года платежи по ним оказываются выше, что может привести к образованию просрочек и долгов. Это грозит не только денежными потерями, но и другими неприятными последствиями, такими как судебный иск, заморозка счетов, принудительное взыскание и даже запрет на выезд из страны.
Компания АлТС сообщает, что алматинцы с накопившейся задолженностью могут разблокировать свои счета и списать пеню. «Алматинские тепловые сети напоминают о завершении акции по погашению задолженности без начисления пени для потребителей, имеющих долги за отопление и горячее водоснабжение», — отмечается в сообщении. Акция действует до 31 декабря 2025 года, и с момента её запуска возможностью списания пени уже воспользовались 1 744 должника.
Акция позволяет жителям Алматы сэкономить на пене, снять ограничения и аресты на имущество, а также разблокировать банковские счета, на которые были наложены санкции. Однако для списания пени и снятия ограничений необходимо полностью погасить основную задолженность за горячую воду и отопление, а также убедиться, что на лицевом счете абонента нет исполнительной надписи (ареста).
Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года оплатить задолженность без учета пени и обратиться с письменным заявлением в один из центров по обслуживанию потребителей коммунальной компании, приложив копию квитанции об оплате. Если игнорировать задолженность, компания может обратиться в суд и даже отключить потребителей от услуг теплоснабжения.
Информацию о необходимых документах можно получить, обратившись в справочную службу АлТС по телефону 341−07−77, через WhatsApp