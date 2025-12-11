Осталось три недели: возможность списания долгов по коммуналке заканчивается в Алматы

Горячая вода и отопление — это одни из наиболее дорогостоящих услуг, входящих в состав коммуналки. Особенно в холодное время года платежи по ним оказываются выше, что может привести к образованию просрочек и долгов. Это грозит не только денежными потерями, но и другими неприятными последствиями, такими как судебный иск, заморозка счетов, принудительное взыскание и даже запрет на выезд из страны.