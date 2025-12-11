Испанский журналист рассказал, как замерз в Астане перед матчем «Кайрата» и «Олимпиакоса»

Журналист DAZN поделился своими впечатлениями в Instagram. «Самая холодная игра в истории Лиги чемпионов здесь, в Астане. Это чувство в −30 градусов я запомню навсегда…» — написал он под роликом. На кадрах Рафаэль находится рядом с Astana Arena перед матчем и рассказывает о погоде в Астане, кутаясь в теплые вещи.