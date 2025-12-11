Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанский журналист рассказал, как замерз в Астане перед матчем «Кайрата» и «Олимпиакоса»

Испанский журналист Рафаэль Эскриг назвал матч «Кайрата» и «Олимпиакоса» самой холодной игрой в истории Лиги Чемпионов УЕФА — мужчина признался, что замерз в Астане, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналист DAZN поделился своими впечатлениями в Instagram. «Самая холодная игра в истории Лиги чемпионов здесь, в Астане. Это чувство в −30 градусов я запомню навсегда…» — написал он под роликом. На кадрах Рафаэль находится рядом с Astana Arena перед матчем и рассказывает о погоде в Астане, кутаясь в теплые вещи.

Журналист признался, что ему тяжело находиться на улице в такой холод. Стоит отметить, что встреча с «Олимпиакосом» прошла в условиях сильного мороза. Однако на «Астана Арене» была закрыта крыша, что снизило влияние окружающей среды.

Сообщалось о похолодании до −30 градусов, и даже были введены ограничения на выезд дизельных авто из столицы из-за мороза. В тот вечер «Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» и потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов.

Позже появилась информация о том, что стадион был заполнен на 65%. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz, чтобы быть в курсе всех самых свежих новостей спорта.