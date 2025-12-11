Ричмонд
Жители Красноярска пожаловались на отсутствие туалета в шаурмичной

В Красноярске в шаурмичной не оказалось туалета для посетителей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярска пожаловались на отсутствие туалета в заведении «Шаурма shop», которое расположено на улице Калинина. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. После жалобы горожан на место выехали специалисты. Оказалось, это действительно так, что противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно нормам СанПиН, организация общественного питания обязана предоставить туалет, оборудованный раковиной для мытья рук. Владелице шаурмичной объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.