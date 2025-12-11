Хабаровские рыбаки попросили власти защитить отрасль от аукционов

В письме объединение попросило не распространять на предприятия новые квотные аукционы, что, по их словам, важно для стабильной работы отрасли. Президент ассоциации Сергей Рябченко подчеркнул, что в регионе продолжают реализовываться инвестиционные программы, а также предприятиям необходимо переоформлять участки для промысла на платной основе.