Хабаровские рыбаки попросили власти защитить отрасль от аукционов

Ассоциация рыбопромышленников обратилась в комитет и Думу края с просьбой не вводить новые квотные аукционы и не возвращать экспортные пошлины.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае Ассоциация предприятий рыбной отрасли направила властям региона официальное обращение о поддержке рыбопромышленников, — сообщает Fishnews.

В письме объединение попросило не распространять на предприятия новые квотные аукционы, что, по их словам, важно для стабильной работы отрасли. Президент ассоциации Сергей Рябченко подчеркнул, что в регионе продолжают реализовываться инвестиционные программы, а также предприятиям необходимо переоформлять участки для промысла на платной основе.

Рябченко добавил, что ассоциация предлагает воздержаться и от возвращения вывозных таможенных пошлин, что позволит сохранить конкурентоспособность предприятий на внешних рынках и не тормозить развитие отрасли.