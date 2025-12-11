Военные сборы по приказу Путина: кого призовут, а кто останется

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, в 2026 году. Мероприятие в первую очередь предназначено для тех, кто числится в запасе и не проходит службу в мирное время.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с aif.ru рассказал, кого призовут, могут ли отправить призванных в зону СВО и что будет за неявку в военкомат по повестке.
Всем, кому больше 30, приготовиться.
Военные сборы являются плановым мероприятием, направленным на проверку мобилизационной готовности граждан, обучение, слаживание и т.д., подчеркнул юрист.
«Кому исполнилось 30 лет, у кого есть соответствующая военно-учетная специальность и кто не имеет права на освобождение. Призовут тех, в ком ВС РФ нуждаются сильнее. Как правило, специальности, которые подпадают для призыва, засекречены», — сказал Соловьев.
Он уточнил, что на время военных сборов людей размещают в воинских частях, учебных центрах по всей России. З призванными на сборы сохраняются рабочие места и среднемесячная зарплата.
Кому положена бронь.
Есть огромный список тех, кого на сборы не берут, отметил юрист.
«Это те, у кого есть бронь, служащие в МВД, Росгвардии, ФСИН, служащие железнодорожного и авиационного транспорта, состав судов морского флота. Педагоги, студенты, многодетные отцы, попечители, опекуны, мужья беременных женщин, депутаты, члена Совета Федерации, главы регионов, кандидаты на выборах и так далее», — уточнил собеседник aif.ru.
Он особенно подчеркнул, что призванных из запаса на сборы не будут направлять в зону СВО.
«На время военных сборов людей разместят в воинских частях, учебных центрах по всей России. В зону СВО их не направляют. Могут только в приграничные районы», — сказал Соловьев.
Что будет, если не явиться на сборы.
Уголовной ответственности за неявку в военкомат для запасников нет. Однако штраф — есть.
«Есть ответственность за неявку в военкомат — штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Чтобы не получить штраф, лучше, конечно, прийти и объяснить причину. Если вы больны или уехали, то лучше заказать справку, предоставить больничный лист. Если это какая-то семейная драма, то нужно предоставить в военкомат свидетельство», — отметил Соловьев.
Юрист напомнил, что повестка приходит двумя путями — либо ее вручат лично, либо направят через электронный реестр повесток.