Не погасили 169 ветдокументов: детское учреждение получило предупреждение в Хабаровском крае

5 декабря Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено предостережение детскому социальному учреждению в селе Богородское Хабаровского края за непогашение в срок электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В ходе проверки системы «Меркурий» установлено, что в период с 15 мая по 14 августа учреждение не погасило 169 эВСД, что является нарушением ветеринарных правил. Это свидетельствует о том, что учреждение могло принимать продукцию без учета ветеринарных документов и без должного контроля за безопасностью.
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора детскому учреждению было объявлено предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства. Учреждению предписано принять меры для приведения работы в соответствии с требованиями законодательства.
С начала года ведомством в Хабаровском крае было вынесено 41 предостережение по вопросам нарушения ветеринарных требований. Гашение эВСД в системе «Меркурий» должно происходить в течение 24 часов после доставки и приемки товаров. Это необходимо для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров.