Не погасили 169 ветдокументов: детское учреждение получило предупреждение в Хабаровском крае

В ходе проверки системы «Меркурий» установлено, что в период с 15 мая по 14 августа учреждение не погасило 169 эВСД, что является нарушением ветеринарных правил. Это свидетельствует о том, что учреждение могло принимать продукцию без учета ветеринарных документов и без должного контроля за безопасностью.