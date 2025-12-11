Ричмонд
Диетолог Кованова назвала самую вредную привычку за новогодним столом

Диетолог София Кованова рассказала, что может сильнее всего навредить во время праздничного новогоднего застолья.

Источник: Аргументы и факты

Во время новогоднего застолья сложно отказаться от соблазна смешивать несочетаемые блюда, однако самая вредная привычка — запивать новогодние салаты алкоголем, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Сложно будет не смешивать блюда, если у вас новогодний стол. Особенно там, где есть традиционные блюда типа оливье или селедки под шубой. Но хуже всего запивать новогодние салаты алкоголем. Нужно делать перерывы при приеме пищи, хотя бы 2 часа. Это поможет качественному усвоению», — пояснила специалист.

Диетолог посоветовала между бокалами с шампанским пить обычную воду с лимоном.

«Не забудьте про употребление ферментов, если вы давно не ели подобную еду. Алкоголь лучше совместить с фруктами или овощным салатом, или пить его отдельно со стаканом воды с лимоном. Из расчета 1:1, то есть один бокал шампанского к одному стакану воды с лимоном», — добавила специалист.

Ранее синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь.