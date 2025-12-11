Красноярский ХК «Енисей» на выезде проиграл «Кузбассу»

10 декабря красноярский «Енисей» на выезде проиграл «Кузбассу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Кемерове и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.
В составе нашей команды по два раза отличились Всеволод Евсеев и Сергей Ломанов. Таким образом, красноярцы занимают седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав девять очков.
— Наиграли на ничью — это точно, — говорит главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.
