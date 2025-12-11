Ричмонд
Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 11 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные бои, сообщают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).
Бои пройдут в рамках дневной (17:00 по казахстанскому времени) и вечерней (22:00) сессии.
½ финала.

17:00.

48 кг. Темиртас Жусупов — Эдмонд Худоян (Россия).

54 кг. Сакен Бибосынов — Тапа Чандра Бахадур (Непал)
75 кг. Сабыржан Аккалықов — Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан).

22:00.

57 кг. Оразбек Асылкулов — Андрей Пегливанян (Россия).

63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов — Илья Попов (Россия)
71 кг. Абылайхан Жусупов — Ихтияр Нишонов (Кыргызстан).

Прямая трансляция поединков будет доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

