Битвы с Узбекистаном и Россией: прямая трансляция полуфиналов ЧМ-2025 по боксу

От Казахстана на ринг выйдут: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5) и Абылайхан Жусупов (71 кг).
Бои пройдут в рамках дневной (17:00 по казахстанскому времени) и вечерней (22:00) сессии.
½ финала.
17:00.
48 кг. Темиртас Жусупов — Эдмонд Худоян (Россия).
54 кг. Сакен Бибосынов — Тапа Чандра Бахадур (Непал)
75 кг. Сабыржан Аккалықов — Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан).
22:00.
57 кг. Оразбек Асылкулов — Андрей Пегливанян (Россия).
63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов — Илья Попов (Россия)
71 кг. Абылайхан Жусупов — Ихтияр Нишонов (Кыргызстан).
Прямая трансляция поединков будет доступна по этой ссылке.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.