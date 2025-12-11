Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может произойти что угодно: На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле после выброса плазмы Солнца.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась магнитная буря, специалисты определили её уровень как G2.3. Об этом информирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной бури стал выброс солнечной плазмы, который пришёл к Земле неожиданно. Учёные утверждают, что плазменное облако вначале уходило в сторону, но потом возникло в окрестностях Земли и довольно жёстко ударило по планете, вызвав бурную реакцию магнитосферы.

«Сам факт, что приход этой плазмы не был отражен в моделях, не позволяет строить долгосрочный прогноз. Впрочем, сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака. Однако весь декабрь на Солнце всё происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно», — сказано в релизе.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 декабря, на Солнце произошло пугающее явление — черная вспышка. Диск дневной звезды словно заволокло непроницаемым дымом. Едва «призрак» рассеялся, как космос озарил еще один взрыв, на этот раз ослепительно-сверкающий. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем опубликован прогноз магнитных бурь на неделю с 8 по 14 декабря 2025 года.