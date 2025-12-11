Может произойти что угодно: На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, специалисты определили её уровень как G2.3. Об этом информирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной бури стал выброс солнечной плазмы, который пришёл к Земле неожиданно. Учёные утверждают, что плазменное облако вначале уходило в сторону, но потом возникло в окрестностях Земли и довольно жёстко ударило по планете, вызвав бурную реакцию магнитосферы.
«Сам факт, что приход этой плазмы не был отражен в моделях, не позволяет строить долгосрочный прогноз. Впрочем, сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака. Однако весь декабрь на Солнце всё происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно», — сказано в релизе.
Напомним, в ночь на понедельник, 8 декабря, на Солнце произошло пугающее явление — черная вспышка. Диск дневной звезды словно заволокло непроницаемым дымом. Едва «призрак» рассеялся, как космос озарил еще один взрыв, на этот раз ослепительно-сверкающий. Подробности здесь на KP.RU.
