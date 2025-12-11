Кнутов рассказал о суперооружии выжженной земли, которое вызвало ужас НАТО

«“Солнцепек” сделан на базе танков, дальность стрельбы — порядка 5−6 км. То есть нужно подойти почти к позициям противника. У “Тосочки” — 10 км. Их прикрывают дроны, другие огнеметные установки, потому что за ними идет колоссальная охота. Но после их удара фактически остается выжженная земля», — подытожил Кнутов.