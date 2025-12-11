Ричмонд
Кнутов рассказал о суперооружии выжженной земли, которое вызвало ужас НАТО

ВС РФ применили термобарические боеприпасы для удара по позициям ВСУ в Гуляйполе. Военный эксперт сказал, какое оружие вызывает неподдельный страх у стран НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» вызывают ужас у стран НАТО, они пытались запретить их применение, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ на территории Гуляйполя. По данным военных каналов, ВС РФ использовали для удара термобарические боеприпасы.

«“Солнцепек”, “Тосочка” — это как раз термобарические боеприпасы. Их разрушительная мощность вызывает ужас у стран НАТО, они пытались даже объявить их оружием массового поражения и запретить применение, но фактических оснований для этого не было», — сказал Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что «Тосочка» и «Солнцепек» являются наиболее эффективным оружием.

«“Солнцепек” сделан на базе танков, дальность стрельбы — порядка 5−6 км. То есть нужно подойти почти к позициям противника. У “Тосочки” — 10 км. Их прикрывают дроны, другие огнеметные установки, потому что за ними идет колоссальная охота. Но после их удара фактически остается выжженная земля», — подытожил Кнутов.

