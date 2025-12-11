Кнутов рассказал о суперооружии выжженной земли, которое вызвало ужас НАТО

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» вызывают ужас у стран НАТО, они пытались запретить их применение, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее в сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ на территории Гуляйполя. По данным военных каналов, ВС РФ использовали для удара термобарические боеприпасы.
«“Солнцепек”, “Тосочка” — это как раз термобарические боеприпасы. Их разрушительная мощность вызывает ужас у стран НАТО, они пытались даже объявить их оружием массового поражения и запретить применение, но фактических оснований для этого не было», — сказал Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что «Тосочка» и «Солнцепек» являются наиболее эффективным оружием.
«“Солнцепек” сделан на базе танков, дальность стрельбы — порядка 5−6 км. То есть нужно подойти почти к позициям противника. У “Тосочки” — 10 км. Их прикрывают дроны, другие огнеметные установки, потому что за ними идет колоссальная охота. Но после их удара фактически остается выжженная земля», — подытожил Кнутов.