«Ломоносов» из Приморья уехал в Москву за мечтой, но почти превратился в бомжа

До 16 лет Филипп Романов жил в посёлке Ливадия, окончил там школу с красным аттестатом и отправился за мечтой — выучиться на астронома в МГУ имени М. В. Ломоносова. Сначала он поступил в колледж в Королёве, а потом переехал в столицу — чтобы посещать подготовительные курсы для абитуриентов МГУ и не рисковать здоровьем во время ежедневных поездок из Королёва — у Филиппа, как утверждает он, бронхиальная астма, порок сердца, заболевание крови и заболевание суставов, а в детстве он числился инвалидом.