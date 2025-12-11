«Ломоносов» из Приморья уехал в Москву за мечтой, но почти превратился в бомжа

Астроном-любитель, первооткрыватель 34 переменных звёзд из Приморья Филипп Романов уже около 8 лет скитается по Москве и Подмосковью. Прославившийся в родном крае своими знаниями о небесных телах, он переехал в столицу, чтобы стать профессиональным астрономом, но, как говорит сам Филипп, практически превратился там в бомжа. На все имеющиеся средства астроном и его мама купили комнату в коммунальной квартире, но теперь, как утверждает Филипп, не могут ни жить там, ни продать свою собственность.
Лучший студент, лауреат губернаторской премии и человек, который приурочил открытую переменную звезду ко дню рождения президента РФ Владимира Путина — уроженец Приморья Филипп Романов надеется, что все эти характеристики помогут ему привлечь внимание людей и организаций к сложившейся ситуации, которая продолжается ещё с 2017 года. За восемь лет созданная им петиция собрала всего 470 подписей, а жизненные обстоятельства не улучшились.
До 16 лет Филипп Романов жил в посёлке Ливадия, окончил там школу с красным аттестатом и отправился за мечтой — выучиться на астронома в МГУ имени М. В. Ломоносова. Сначала он поступил в колледж в Королёве, а потом переехал в столицу — чтобы посещать подготовительные курсы для абитуриентов МГУ и не рисковать здоровьем во время ежедневных поездок из Королёва — у Филиппа, как утверждает он, бронхиальная астма, порок сердца, заболевание крови и заболевание суставов, а в детстве он числился инвалидом.
В 2017 году астроном-любитель окончил колледж с красным дипломом. Чтобы он мог следовать за мечтой, мама продала жильё в Приморье и единственное авто дедушки и купила однокомнатную квартиру в Королёве, после продав её и приобретя в Москве комнату в коммунальной квартире площадью 13,2 «квадрата».
По словам Филиппа, в первый же год проживания его избили соседи. Но это ещё не всё — как утверждает молодой человек, ему запрещали пользоваться ванной комнатой, портили его имущество, оскорбляли, буквально выживали из комнаты, поэтому пришлось съехать в съёмную квартиру.
Попытки вернуться или продать недвижимость предпринимались неоднократно, но безуспешно. Например, по словам Филиппа, соседи запирали входную дверь, а после приезда наряда полиции делали вид, что она была открыта. Во время очередной попытки маму Филиппа, по его словам, ударил один из гостей хозяйки второй комнаты.
К петиции приложен перечень заявлений и обращений в различные инстанции. По словам Филиппа, несмотря на все старания, собственник комнаты в Москве до сих пор «практически является бомжом». Чтобы снять более дешёвую квартиру, семья вынуждена была уехать в Подмосковье. С арендой помогали бабушка и дедушка из Приморья, но теперь и они не имеют такой возможности.
И всё-таки астроном-любитель до сих пор верит в свою мечту — продать комнату с воспоминаниями о ежедневном бытовом терроре, поселиться в своём безопасном уголке и сделать там много звёздных открытий.