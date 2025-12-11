Должников за ЖКУ не выпускают за границу и лишают автомобилей в аэропорту Владивостока

Параллельно ведется работа и на привокзальной территории. С помощью мобильного приложения с доступом к базе исполнительных производств приставы сканируют номера припаркованных автомобилей. Так был обнаружен и арестован автомобиль Land Rover Prado другой жительницы Владивостока. Хозяйка машины накопила долг за свет, тепло и горячую воду на сумму более 127 тысяч рублей. Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, автомобиль выставят на продажу с торгов.