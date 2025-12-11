Должников за ЖКУ не выпускают за границу и лишают автомобилей в аэропорту Владивостока

Совместные рейды судебных приставов и представителей Дальневосточной энергетической компании в международном аэропорту Владивостока проходят на этой неделе. Уже заметны первые результаты. Злостных неплательщиков за коммунальные услуги не выпускают за границу, а их автомобили арестовывают прямо на парковке, сообщила пресс-служба ПАО «ДЭК».
«В службе судебных приставов по Приморскому краю находятся документы на десятки тысяч злостных неплательщиков, которым запрещен выезд за пределы Российской Федерации. Сегодня в результате одного из проводимых нами рейдов было выявлено, что жительница Владивостока, имеющая долг, отправляется в отпуск. Отпуск в итоге был отменен, несмотря на то что девушка хотела оплатить сумму долга на месте», — говорится в сообщении.
Одной из первых под ограничение попала жительница Владивостока. При регистрации на рейс в Таиланд выяснилось, что в отношении нее действует запрет на выезд из-за долга за тепло в размере 56 тысяч рублей. Отпуск был сорван.
Параллельно ведется работа и на привокзальной территории. С помощью мобильного приложения с доступом к базе исполнительных производств приставы сканируют номера припаркованных автомобилей. Так был обнаружен и арестован автомобиль Land Rover Prado другой жительницы Владивостока. Хозяйка машины накопила долг за свет, тепло и горячую воду на сумму более 127 тысяч рублей. Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, автомобиль выставят на продажу с торгов.
Программа по взысканию задолженности будет ужесточаться. Совместные рейды станут ежедневными и расширят географию, переместившись к крупным торговым центрам и другим местам массового скопления транспорта.
Напомним, житель Владивостока погасил долг по алиментам, боясь потерять гараж. Судебные приставы ранее арестовали его гаражный бокс, что и стало стимулом к действию.