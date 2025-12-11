Ричмонд
Предприятие выплатит более 190 тысяч рублей травмированному работнику в Арсеньеве

Мужчина лишился пальцев на фрезеровочном станке.

Источник: PrimaMedia.ru

Работник предприятия в Арсеньеве, получивший тяжелую травму на производстве, получит от работодателя компенсацию морального вреда по решению суда. Деньги взысканы по иску прокуратуры Приморья, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Проверка вскрыла нарушения в организации охраны труда на предприятии, в связи с чем директору внесено представление с требованием принять дополнительные меры по профилактике травматизма, в том числе усилить работу по инструктированию персонала о недопустимости пренебрежения правилами техники безопасности», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в феврале этого года на одном из заводов города. Во время работы на фрезеровочном станке сотрудник получил тяжелейшую травму — ему частично ампутировало два пальца на руке.

Городская прокуратура, изучив обстоятельства, обратилась в суд с иском о взыскании с компании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Требования были заявлены на сумму свыше 190 тысяч рублей.

Суд полностью поддержал позицию надзорного органа, и предприятие уже выплатило работнику присужденные средства.

Напомним, что прокуратура Приморья оспорила необоснованное решение медицинской комиссии и добилась компенсации для жительницы Арсеньева, которая много лет работала с опасными химическими веществами и получила онкологическое заболевание.