Предприятие выплатит более 190 тысяч рублей травмированному работнику в Арсеньеве

«Проверка вскрыла нарушения в организации охраны труда на предприятии, в связи с чем директору внесено представление с требованием принять дополнительные меры по профилактике травматизма, в том числе усилить работу по инструктированию персонала о недопустимости пренебрежения правилами техники безопасности», — говорится в сообщении.