Стало известно, как будут работать истёкшие карты «Мир»: принято удобное решение

Тем временем мошенники стали звонить в банки, представляясь клиентами. Схема используется для давления на граждан. Злоумышленники воздействуют на жертв в разговоре и выводят человека на преступные схемы. Так, мошенники звонят в банк и заявляют о потере телефона. Далее они просят заблокировать их банковские счета и звонят уже настоящим владельцам карт.