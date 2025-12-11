Стало известно, как будут работать истёкшие карты «Мир»: принято удобное решение

Российская национальная платежная система «Мир» не перестанет работать в случае истечение срока использования карты. Банки пришли к соответствующей договоренности. Истекшие карты «Мир» продолжат работать на постоянной основе. Об этом уведомил гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. Его заявление опубликовали в пресс-службе НСПК.
По словам Дмитрия Дубынина, решение позволит пользователям планово решать вопрос замены карт. Он назвал продление «исключительно сервисной необходимостью». По словам гендиректора НСПК, такая система нацелена на создание благоприятных условий для граждан, а также на снижение нагрузки на банки.
Изначально банки пользовались соответствующей договоренностью во время пандемии COVID-19, пояснил Дмитрий Дубынин. В то время появилось удобное решение, которое обеспечило безопасную работу карт после истечения срока действия.
«К 2030 году части держателей таких карт “Мир”, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — объяснил Дмитрий Дубынин.
Он также уведомил, что НСПК будет ограничивать число операций по картам с истекшим сроком действия. К 2028 году этот показатель планируют понизить до 2,5%. Такие операции могут быть полностью прекращены к 2030 году.
В компании рекомендуют своевременно блокировать утерянные карты с истекшим сроком. Ее использование названо несанкционированным.
Тем временем мошенники стали звонить в банки, представляясь клиентами. Схема используется для давления на граждан. Злоумышленники воздействуют на жертв в разговоре и выводят человека на преступные схемы. Так, мошенники звонят в банк и заявляют о потере телефона. Далее они просят заблокировать их банковские счета и звонят уже настоящим владельцам карт.
Банк России рассказал о самом популярном виде кредита среди молодежи. Как оказалось, граждане до 20 лет активно используют кредитные карты. Во втором квартале 2025 года на них приходилось 5% общего числа выпущенных карт.