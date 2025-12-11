Ричмонд
Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

Губернатор Калифорнии выложил в соцсетях сгенерированный с помощью нейросетей видеоролик, изображающий президента США в наручниках.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил в соцсетях ролик, на котором президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсетт показаны в наручниках.

Эта публикация стала ответом на пост Белого дома в X*, где говорилось о «сезоне наручников» для нелегальных мигрантов.

В видео фигуры действительно напоминают Трампа и Хегсетта, однако их внешность не совпадает с реальными полностью. Вероятно, ролик был создан с использованием нейросетевых технологий.

Ранее Трамп заявил, что навсегда остановит миграцию в США из «стран третьего мира».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

