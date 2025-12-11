Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил в соцсетях ролик, на котором президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсетт показаны в наручниках.
Эта публикация стала ответом на пост Белого дома в X*, где говорилось о «сезоне наручников» для нелегальных мигрантов.
В видео фигуры действительно напоминают Трампа и Хегсетта, однако их внешность не совпадает с реальными полностью. Вероятно, ролик был создан с использованием нейросетевых технологий.
Ранее Трамп заявил, что навсегда остановит миграцию в США из «стран третьего мира».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.