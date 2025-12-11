Юрист Соловьев сказал, как накажут за неявку на военные сборы

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал aif.ru, как накажут россиян за неявку на военные сборы из запаса в 2026 году.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе.
«Уголовной ответственности нет, но есть ответственность за неявку в военкомат — от 10 до 30 тысяч рублей. Чтобы не получить штраф, лучше, конечно, прийти и объяснить причину. Если вы больны или уехали, то лучше заказать справку, предоставить больничный лист. Если это какая-то семейная драма, то нужно предоставить в военкомат свидетельство», — отметил Соловьев.
Юрист напомнил, что повестка приходит двумя путями — либо вручат лично, либо направят через электронный реестр повесток.
«Он заработал, это единственная государственная база, в которую вносятся все повестки», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, кого призовут на военные сборы из запаса по указу Путина.