Студенческим семьям начнут платить по 15 тысяч рублей в Приморье

Комитет по социальной политике Законодательного Собрания Приморского края поддержал изменения в закон «Об образовании», направленные на расширение мер социальной поддержки студентов, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Законопроект предусматривает включение в число получателей не только учащихся вузов, но и студентов государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся очно.
Министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий отметил, что поправка восстанавливает социальную справедливость, до сих пор поддержка предоставлялась только студентам учреждений высшего образования. Причем разговор о необходимости расширения меры велся последние три года.
«Это абсолютно справедливо. Мы наконец-то договорились со всеми финансовыми структурами. С этого нужно начинать», — подчеркнул министр.
Согласно пояснительной записки к законопроекту, с 1 января 2026 года право на меру поддержки получит один из родителей — студент очной формы обучения (вуз или колледж). При этом важно соблюсти три правила: ребенку должно быть менее трех лет, обучающийся не ушел в академический отпуск или отпуск по уходу за ребенком, а мама ребенка встала на учет по беременности на ранних сроках.
А уровень дохода семьи учитываться не будет. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей ежемесячно. Мера будет действовать до 31 декабря 2028 года и распространяться на студентов, ставших родителями с 1 января 2026 года.
В ходе обсуждения председатель комитета Игорь Чемерис отметил, что на федеральном уровне также усиливается внимание к поддержке студенческих семей. При этом он напомнил министру, что ранее они уже обговаривали идею создания в образовательных организациях «комнат матери и ребенка» и предложил вернуться к этой инициативе уже в рамках следующего этапа.
Комитет единогласно поддержал законопроект сразу в трех чтениях.