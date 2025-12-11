Студенческим семьям начнут платить по 15 тысяч рублей в Приморье

Согласно пояснительной записки к законопроекту, с 1 января 2026 года право на меру поддержки получит один из родителей — студент очной формы обучения (вуз или колледж). При этом важно соблюсти три правила: ребенку должно быть менее трех лет, обучающийся не ушел в академический отпуск или отпуск по уходу за ребенком, а мама ребенка встала на учет по беременности на ранних сроках.