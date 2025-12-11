Эксперт рассказала, как правильно взять аскезу для исполнения желаний в новом году

Если же аскезу все-таки пришлось прервать, важно не ругать себя, а оценить, не была ли она слишком жесткой, и подобрать более подходящий вариант. Психолог добавила, что аскезу нельзя брать людям в состоянии выгорания, тревоги, депрессии, а также тем, кто склонен к самонаказанию или имеет проблемы с пищевым поведением.