Эксперт рассказала, как правильно взять аскезу для исполнения желаний в новом году

С приближением Нового года многие задумываются о желании, которое хотят исполнить в следующем году. Психолог Ирина Дунаева объяснила KP.RU, как правильно взять аскезу, чтобы помочь себе в этом.
«Нельзя писать слишком общие формулировки (например, “быть счастливой”) — мозг не понимает, как это проверить. Отрицательные установки (“не болеть”, “не быть одинокой”) — психика не работает с “не”, притягивается противоположное», — подчеркнула Дунаева.
По словам эксперта, аскеза — это не магический ритуал, а психологический инструмент, который помогает человеку управлять своими импульсами и усиливать самоконтроль. Она должна быть умеренно сложной и не носить характер наказания, иначе скорее приведет к срыву и чувству вины.
Если же аскезу все-таки пришлось прервать, важно не ругать себя, а оценить, не была ли она слишком жесткой, и подобрать более подходящий вариант. Психолог добавила, что аскезу нельзя брать людям в состоянии выгорания, тревоги, депрессии, а также тем, кто склонен к самонаказанию или имеет проблемы с пищевым поведением.
