Стали известны подробности аварии с большегрузом на Авиаторов в Красноярске

По предварительной информации Госавтоинспекции, у грузовика «Донг Фенг» возникла техническая неисправность, из-за которой 57-летний водитель потерял управление. Машина пробила заборное ограждение и съехала в кювет. На участке от ул. Октябрьской до ул. Молокова движение оказалось затруднено.
На место оперативно прибыли экипажи полка ДПС. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта, обеспечили безопасность на месте аварии и сопровождали работу спецтехники, которая занималась устранением последствий. Ситуацию на месте лично контролировал руководитель красноярской Госавтоинспекции.
К вечеру движение полностью восстановили, препятствия убрали.
