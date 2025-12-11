Стали известны подробности аварии с большегрузом на Авиаторов в Красноярске

По предварительной информации Госавтоинспекции, у грузовика «Донг Фенг» возникла техническая неисправность, из-за которой 57-летний водитель потерял управление. Машина пробила заборное ограждение и съехала в кювет. На участке от ул. Октябрьской до ул. Молокова движение оказалось затруднено.