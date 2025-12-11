У Долиной могут забрать дом: последние новости о скандале с квартирой

«Я прекрасно понимаю, почему она зажата. Этот человек в последнее время столкнулся с совершенно необоснованным хейтом, давлением на нее. За что ее гнобят? Да, может быть, изначально она поступила неверно, но при чем здесь ее творчество и музыка, которую она поет? Даже сейчас, глядя на нее, создается впечатление, что она ждет какого-то подвоха. Ожидание какой-то неприятности заметно в ней… Я считаю, все, что с ней сейчас происходит — с ее творчеством, концертами, выступлениями, — это подлость», — заявил он.