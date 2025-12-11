У Долиной могут забрать дом: последние новости о скандале с квартирой

Новый скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной сотрясает медиапространство.
Покупатель апартаментов в центре Москвы Полина Лурье говорит, что после громкого заявления Долиной по ТВ, в котором она обещала вернуть деньги, артистка так и не вышла на связь.
На этом фоне артистка оказалась в центре внимания СМИ из-за обнаруженного «тайного дома» в Подмосковье.
Покупательница не увидела денег от Долиной, артистка не выходит на связь.
Несмотря на громкое публичное заявление Ларисы Долиной о намерении вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, покупательнице оспариваемой квартиры, никаких конкретных шагов за этим не последовало.
Как сообщила адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в беседе с aif.ru, после заявления артистки: «После этого заявления с нами никто не связывался».
Публичное обещание вернуть деньги прозвучало на фоне обрушившейся на певицу волны критики, которая привела к отмене концертов и прекращению сотрудничества с рядом компаний.
Сама Долина, объявляя о намерении компенсировать потери, отметила, что «сейчас у нее нет таких денег».
Полина Лурье не скрывает своего возмущения. Ее адвокат подтвердила, что сторона покупательницы оставляет за собой возможность обратиться с жалобой в Верховный Суд.
СМИ нашли у Долиной элитный особняк.
Параллельно с квартирным скандалом, СМИ обнаружили новый, связанный с загородной недвижимостью певицы.
По информации журналистов, Лариса Долина уже 12 лет владеет четырехэтажным особняком в элитном подмосковном поселке Славино. Коттедж площадью 660 квадратных метров был построен на участке, приобретенном еще в 2003 году.
Дом был поставлен на кадастровый учет только в августе прошлого года. Примечательно, что это произошло уже после того, как Долина сама стала жертвой мошенников и обратилась в суд.
О том, что у Долиной могут забрать особняк в Подмосковье, чтобы вернуть деньги покупательнице Лурье, сообщил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Сначала накладывается арест на денежные средства, их направляют на погашение. Потом выискивают ценные бумаги, доли, акции должника. Это реализуется. Объекты недвижимого имущества в этой цепочке находятся на самом последнем месте. Если не наберется нужная сумма, тогда будут приступать к реализации недвижимого имущества. Но это все не очень быстро», — отметил специалист.
Квартира была продана в полтора раза дешевле рынка.
Новые данные, полученные от экспертов, лишь усиливают подозрения вокруг сделки. Агент по недвижимости Муравьев заявил, что стоимость в 112 миллионов рублей была весьма заниженной.
«Конечно, Долина продала квартиру очень дешево. 470 тысяч рублей за квадратный метр. Это цена квартиры с ремонтом где-нибудь за Третьим кольцом в Отрадном в 10-летнем доме… Цена квадратного метра в таком доме должна быть где-то от 700 тысяч рублей…», — отметил эксперт.
Согласно таким расчетам, рыночная стоимость жилья певицы должна была составлять не менее 168 миллионов рублей.
В судебном акте Хамовнического суда Москвы было указано, что Лурье, являясь индивидуальным предпринимателем, «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».
Вероятно, одним из таких «обстоятельств» суд счел именно заниженную цену.
В связи с делом о мошенничестве с квартирой, риелтор, знакомый с деталями продажи, проходит свидетелем.
Продюсер отметил, что Долина скована на сцене после скандала.
Вся череда скандалов сильно отразилась на эмоциональном состоянии Ларисы Долиной. По словам музыкального продюсера Леонида Дзюника, артистка находится под сильным давлением и ожидала неприятностей даже во время своего первого после «волны хейта» выступления.
6 декабря Долина выступила на концерте «Песня года-2025». Зрители отметили, что певица была «зажатой» и почти не двигалась.
Леонид Дзюник, комментируя выступление, поддержал артистку, но отметил ее подавленное состояние:
«Я прекрасно понимаю, почему она зажата. Этот человек в последнее время столкнулся с совершенно необоснованным хейтом, давлением на нее. За что ее гнобят? Да, может быть, изначально она поступила неверно, но при чем здесь ее творчество и музыка, которую она поет? Даже сейчас, глядя на нее, создается впечатление, что она ждет какого-то подвоха. Ожидание какой-то неприятности заметно в ней… Я считаю, все, что с ней сейчас происходит — с ее творчеством, концертами, выступлениями, — это подлость», — заявил он.
Кроме того, профайлер Панкратов ранее также указал на признаки депрессии у Долиной из-за скандала.
Долина взыскивает деньги с россиян, ставших невольными «мошенниками».
Одновременно с этим, в попытке вернуть потерянные в афере средства, адвокаты Долиной добились через суд взыскания крупных сумм с россиян, чьи банковские счета использовались мошенниками.
Речь идет о решении Йошкар-Олинского городского суда, согласно которому деньги взыскиваются с девяти россиян, многие из которых не подозревали о своей причастности.
Таким образом, с умершего в августе 2024 года таксиста Александра Келдыбаева Долина требует 15 миллионов рублей, которые он якобы получил незадолго до смерти.
Житель Оренбургской области Василий Кондукторов случайно узнал через «Госуслуги», что должен певице 4,5 миллиона рублей за «неосновательное обогащение», хотя отрицает получение средств и свою причастность.
С жителя Тольятти Андрея Основы певица требует 15,5 миллиона рублей (плюс проценты и издержки). Основа, как и еще один фигурант, Дмитрий Леонтьев, также получил приговор по уголовному делу о мошенничестве.