Городской слет волонтеров «Движения Первых» прошел в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре на базе школы № 38 состоялся слет волонтеров, организованный местным отделением «Движения Первых» и Центром Первых Дома детского творчества № 5.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие собрало активную молодежь для обмена опытом, обучения и совместной деятельности.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, слет начался с торжественного открытия и зарядки, после чего участники отправились по четырем тематическим станциям. На тренинге «Если с другом вышел в путь» оттачивали навыки командной работы и взаимной поддержки. Станция «Путь волонтера» познакомила ребят с ключевыми добровольческими инициативами и акциями, реализуемыми в Иркутске, регионе и по всей России. В рамках «Лидерского трека: Я — волонтер» участники делились личным опытом, обсуждали мотивацию и открывали для себя новые направления добровольчества. В творческой мастерской школьники изготовили обереги, открытки и конверты с теплыми пожеланиями для участников специальной военной операции.