Названы основные действия для пострадавших от телефонных мошенников россиян

Россияне, которые стали жертвами телефонных мошенников, должны как можно скорее обратиться в полицию, а также в банк или МФО. При этом важно письменно зафиксировать эти обращения. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По словам Машарова, когда к нему обращаются граждане, ставшие жертвами аферистов, прежде всего он задаёт три вопроса.
«Первое: подавалось ли заявление в органы дел, когда? В какой стадии? Второе: передавались ли мошенникам заёмные средства? Если да, то назначалась ли следователем психолого-психиатрическая экспертиза… Третье: обращался ли гражданин письменно в банк или МФО? Был ли зафиксирован факт его обращения», — рассказал Машаров РИА Новости.
