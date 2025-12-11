Вторую ледовую переправу открыли в Аяно-Майском районе

Специалисты отмечают, что собственник и обслуживающая организация подготовили переправу по всем требованиям. Она прошла техническое освидетельствование, проверку грузоподъемности, на месте установлены дорожные знаки, оборудованы съезды и дежурные посты со спасательным инвентарем. Движение разрешено только в пределах ледового поля, отмеченного вехами, и под строгим контролем толщины льда.