Вторую ледовую переправу открыли в Аяно-Майском районе

МЧС приняло на учет безопасный проезд через реку Батомга.

Источник: Комсомольская правда

В Аяно-Майском районе Хабаровского края заработала еще одна ледовая переправа. Инспекторы Центра ГИМС МЧС России приняли ее на учет после проверки. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Проезд оборудован через реку Батомга в районе села Джигда и стал частью автозимника, который связывает Нелькан и Джигду. Длина переправы — около 200 метров, грузоподъемность — 20 тонн.

Специалисты отмечают, что собственник и обслуживающая организация подготовили переправу по всем требованиям. Она прошла техническое освидетельствование, проверку грузоподъемности, на месте установлены дорожные знаки, оборудованы съезды и дежурные посты со спасательным инвентарем. Движение разрешено только в пределах ледового поля, отмеченного вехами, и под строгим контролем толщины льда.

На утро 11 декабря в Хабаровском крае действуют две ледовые переправы — обе расположены в Аяно-Майском районе.