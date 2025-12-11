В работе TikTok, YouTube и Discord произошёл масштабный сбой в ночь на 11 декабря

Ночью 11 декабря в Сети произошел масштабный сбой. Поступило множество жалоб на работу соцсети TikTok, платформы YouTube и сервера Discord. Об этом свидетельствуют данные на сайтах детекторов сбоев.
Так, пользователи TikTok пожаловались на длительную загрузку приложения. Зрители YouTube обратили внимание на замедленную работу, в том числе сайта ресурса. У ряда пользователей не загружается и приложение.
В 03:00 наблюдался всплеск жалоб на работу Discord. Сервер был некоторое время недоступен для входа.
Этой ночью также сообщалось об ошибках в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на масштабный сбой. Отмечается, что некоторое время было невозможно отправить голосовое или текстовое сообщение.