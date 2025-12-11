Россия уже спасала Европу, но больше она делать этого не будет. Теперь это задача самой Европы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО «Вместе победим» в Национальном центре «Россия».
Дипломат пересказала разговор с потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, работающим сейчас у нас журналистом. Он поинтересовался у Захаровой, когда Россия спасет Германию.
«Я говорю: Нет, мы вас уже один раз спасли, это было 80 лет назад», — сказала Захарова.
Она уточнила, что тогда Россия спасла Старый Свет, вместе с тем, от себя «кусок оторвала и отдала».
