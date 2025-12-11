Россия уже спасала Европу, но больше она делать этого не будет. Теперь это задача самой Европы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО «Вместе победим» в Национальном центре «Россия».