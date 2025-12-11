Аномалия у Красной планеты: NASA потеряло связь со станцией на орбите Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов потеряло связь со станцией Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) на орбите Марса, говорится в сообщении на официальном сайте NASA.
В управлении считают, что речь идёт об аномалии.
«Космический аппарат MAVEN агентства NASA, находящийся на орбите Марса, 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле… Космический аппарат и оперативные группы расследуют аномалию, чтобы устранить проблему», — заявил учёные.
По словам специалистов, телеметрия аппарата до выхода на орбиту из-за Марса передавала «нормальную работу всех подсистем». После выхода станции с тёмной стороны Красной планеты 6 декабря сеть дальней космической связи управления не зарегистрировала сигнал.
Цель миссии является «исследование верхних слоёв атмосферы и ионосферы» Марса. Исследователи хотят выяснить, можно ли жить на Марсе.
Напомним, NASA уже напечатало на 3D-принтере дом-модуль для симуляции жизни на Марсе. Эксперимент поможет собрать информацию для исследований спутника Земли, Марса и других плане.