Аномалия у Красной планеты: NASA потеряло связь со станцией на орбите Марса

Космический аппарат MAVEN вышел с тёмной стороны Марса и пропал. В NASA пытаются понять, что случилось.

Источник: Аргументы и факты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов потеряло связь со станцией Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) на орбите Марса, говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

В управлении считают, что речь идёт об аномалии.

«Космический аппарат MAVEN агентства NASA, находящийся на орбите Марса, 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле… Космический аппарат и оперативные группы расследуют аномалию, чтобы устранить проблему», — заявил учёные.

По словам специалистов, телеметрия аппарата до выхода на орбиту из-за Марса передавала «нормальную работу всех подсистем». После выхода станции с тёмной стороны Красной планеты 6 декабря сеть дальней космической связи управления не зарегистрировала сигнал.

Цель миссии является «исследование верхних слоёв атмосферы и ионосферы» Марса. Исследователи хотят выяснить, можно ли жить на Марсе.

Напомним, NASA уже напечатало на 3D-принтере дом-модуль для симуляции жизни на Марсе. Эксперимент поможет собрать информацию для исследований спутника Земли, Марса и других плане.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.

