В Красноярском крае участковый эвакуировал четверых женщин, замерзавших на трассе в заглохшей машине

«Майор полиции пересадил замерзающих гражданок в служебный автомобиль, чтобы те согрелись, а сам попытался завести их машину, но безуспешно. Тогда сотрудник ОВД посадил двух женщин на попутный транспорт до аэропорта, а двух других довез до ближайшего кафе, где они дождались родственника», — рассказали в ГУ МВД.