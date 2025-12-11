В Красноярском крае участковый эвакуировал четверых женщин, замерзавших на трассе в заглохшей машине

Все случилось ночью 10 декабря. Пострадавшие ехали из Назарова в аэропорт и на 701 км трассы Р-255 «Сибирь» машина заглохла. При этом температура воздуха на улице опустилась до −39 °C.
Женщины сообщили о происшествии через служб экстренного реагирования «112» и на помощь им поспешил старший участковый уполномоченный ОМВД «Козульское» Вадим Коростелев.
«Майор полиции пересадил замерзающих гражданок в служебный автомобиль, чтобы те согрелись, а сам попытался завести их машину, но безуспешно. Тогда сотрудник ОВД посадил двух женщин на попутный транспорт до аэропорта, а двух других довез до ближайшего кафе, где они дождались родственника», — рассказали в ГУ МВД.
Полицейские призывают жителей Красноярского края соблюдать правила безопасности при выезде на загородные трассы и тщательно готовиться к дальним поездкам: проверить исправность транспортного средства, заправить полный бак, зарядить телефон, взять теплые вещи, горячий чай, а также запас еды и спички.