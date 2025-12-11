Выяснилось, что мошенники в РФ создали фейковый сайт для кражи аккаунтов Roblox

По данным аналитиков, ресурс предлагает «подключиться к прокси-серверам» и требует ввести логин и пароль от учётной записи Roblox. Страница является фальшивой, а данные автоматически уходят злоумышленникам. Наибольший интерес у них вызывают профили с игровой валютой, редкими персонажами, ценными предметами и созданными внутри платформы популярными играми.