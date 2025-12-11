Выяснилось, что мошенники в РФ создали фейковый сайт для кражи аккаунтов Roblox

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой схеме, нацеленной на пользователей платформы Roblox. Как сообщила РИА Новости старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына, злоумышленники запустили фишинговый сайт, обещающий доступ к игре без VPN.
По данным аналитиков, ресурс предлагает «подключиться к прокси-серверам» и требует ввести логин и пароль от учётной записи Roblox. Страница является фальшивой, а данные автоматически уходят злоумышленникам. Наибольший интерес у них вызывают профили с игровой валютой, редкими персонажами, ценными предметами и созданными внутри платформы популярными играми.
Параллельно в соцсетях появились каналы, предлагающие «специальные VPN для Roblox». Часть таких предложений использует тему блокировок, чтобы перенаправлять трафик на сторонние ресурсы. В отдельных случаях пользователям предлагают оплатить услугу, которую они не получат, либо скачивание файлов с вредоносным содержимым.
Эксперты призывают игроков игнорировать подобные страницы и использовать только официальные сервисы, поскольку любые попытки «обойти блокировку» через неизвестные сайты несут риск потери учётной записи и заражения устройства.
