Юрист Соловьев сказал, кому дадут бронь от призыва на военные сборы

Президент РФ подписал указ о проведении военных сборов в 2026 году для граждан, состоящих в запасе. Юрист объяснил, кто не подпадает под призыв.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе. Есть большой перечень тех, кого на такие сборы не призовут. Подробнее о нем aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Есть огромный список тех, кого на сборы не берут. Это те, у кого есть бронь, служащие в МВД, Росгвардии, ФСИН, служащие железнодорожного и авиационного транспорта, состав судов морского флота. Педагоги, студенты, многодетные отцы, попечители, опекуны, мужья беременных женщин, депутаты, члена Совета Федерации, главы регионов, кандидаты на выборах и так далее», — сообщил Соловьев.

Он уточнил, что на сборы могут призвать граждан, которым исполнилось 30 лет, имеющим определенные военно-учетные специальности.

«Призывать на эти сборы будут в Вооруженные силы, Росгвардию, подразделения МЧС, органы госохраны и ФСБ. Есть разные подразделения и разные специалисты, которые могут понадобиться», — подчеркнул Соловьев.