Юрист Соловьев сказал, кому дадут бронь от призыва на военные сборы

«Есть огромный список тех, кого на сборы не берут. Это те, у кого есть бронь, служащие в МВД, Росгвардии, ФСИН, служащие железнодорожного и авиационного транспорта, состав судов морского флота. Педагоги, студенты, многодетные отцы, попечители, опекуны, мужья беременных женщин, депутаты, члена Совета Федерации, главы регионов, кандидаты на выборах и так далее», — сообщил Соловьев.