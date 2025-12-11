Юрист Соловьев сказал, кому дадут бронь от призыва на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, состоящих в запасе. Есть большой перечень тех, кого на такие сборы не призовут. Подробнее о нем aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Есть огромный список тех, кого на сборы не берут. Это те, у кого есть бронь, служащие в МВД, Росгвардии, ФСИН, служащие железнодорожного и авиационного транспорта, состав судов морского флота. Педагоги, студенты, многодетные отцы, попечители, опекуны, мужья беременных женщин, депутаты, члена Совета Федерации, главы регионов, кандидаты на выборах и так далее», — сообщил Соловьев.
Он уточнил, что на сборы могут призвать граждан, которым исполнилось 30 лет, имеющим определенные военно-учетные специальности.