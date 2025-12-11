В МЧС Башкирии рассказали, как ёлки и гирлянды могут испортить праздник

«Кто видел, как горит, как натуральная, так и искусственная ёлки? Мгновенно, как спичка, хватит и 30 секунд. Это очень опасно. Граждане не задумываются, где приобретают, у кого. А нужно хотя бы прочитать документ. Сейчас есть продукция разных стран-производителей, которая прошла соответствующую сертификацию, и разрешена к продаже. Посмотрите паспорт на гирлянду, как ее использовать. Но даже если вы купили все качественное и сертифицированное, и включаете все приборы в один источник питания, может произойти перегрузка. Удлинитель загорается и воспламеняется гирлянда, а за ней и ёлка. На это стоит обратить внимание. Кроме того, перегорели несколько лампочек у гирлянды, их отрезали, скрутили оставшиеся — так тоже делать не нужно. Такая человеческая халатность и беспечность может привести к пожару», — объяснил Владимир Горин.