В МЧС Башкирии рассказали, как ёлки и гирлянды могут испортить праздник

Какой Новый год без ёлки и гирлянд? Многие покупают эти атрибуты праздника на маркетплейсах и в торговых лавках, даже не задумываясь, что они могут быть опасны. Врио начальника МЧС по РБ Владимир Горин на пресс-конференции в ИА «Башинформ» дал несколько советов по выбору ёлок и гирлянд.
«Кто видел, как горит, как натуральная, так и искусственная ёлки? Мгновенно, как спичка, хватит и 30 секунд. Это очень опасно. Граждане не задумываются, где приобретают, у кого. А нужно хотя бы прочитать документ. Сейчас есть продукция разных стран-производителей, которая прошла соответствующую сертификацию, и разрешена к продаже. Посмотрите паспорт на гирлянду, как ее использовать. Но даже если вы купили все качественное и сертифицированное, и включаете все приборы в один источник питания, может произойти перегрузка. Удлинитель загорается и воспламеняется гирлянда, а за ней и ёлка. На это стоит обратить внимание. Кроме того, перегорели несколько лампочек у гирлянды, их отрезали, скрутили оставшиеся — так тоже делать не нужно. Такая человеческая халатность и беспечность может привести к пожару», — объяснил Владимир Горин.
Он добавил, что перед использованием гирлянду нужно тщательно проверить, обратив внимание на изоляцию и соединение проводов, убедиться, что горят все лампочки, а на вилке нет повреждений. Нежелательно, чтобы элементы гирлянды соприкасались с «дождиком» — металлизированная фольга может замкнуть проводку. Уходя из дома и ложась спасть, нельзя оставлять гирлянды включенными.
Кроме того, не следует применять бенгальские огни вблизи ёлок и устанавливать их около отопительных печей и на путях эвакуации.
«Выбирайте изделие из огнеупорных материалов или с противопожарной пропиткой. Обратите внимание на запах — едкий химический говорит об использовании токсичных материалов. Устанавливайте ёлку подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит, печи. Она не должна касаться штор, стен и потолка», — сказал Владимир Горин.