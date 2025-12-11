Казахстан отыгрался с 0:2 и забил 14 голов на ЧМ по хоккею

Во втором периоде сборная Казахстана сумела переломить ход матча, забросив еще четыре шайбы — у французов одно голевое действие. В этом отрезке игры отличились: Мстислав Шипилин, Божко, Тимофей Симонов и Корней Корнеев. В составе соперников отличился Фин.

Третий период оказался сокрушительным для Франции. Казахстан забросил еще девять шайб. Отличились: Семен Черкасов (два гола), Асанали Саркенов (четыре шайбы), Абзал Алибек, Алишер Саркенов и Корней Корнеев.