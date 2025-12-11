Омский «Авангард» обменял молодого игрока в московский клуб

«В результате обмена со “Звездой”, состав ХК “Авангард” пополнил защитник 2008 года рождения Владимир Костин, в Москву отправляется нападающий Дмитрий Власенко.
Приветствуем нашего новичка и желаем множества успешных матчей в командах нашей системы", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Владимиру Костину 17 лет, он играет в МХЛ. За команду «Красная Армия» Костин провел 19 матчей, где набрал одно очко.
Дмитрию Власенко 20 лет. Он выступал за «Омских ястребов», а с 2023 года также играл в ВХЛ за «Омские крылья», в прошлом сезоне набрав 16 очков в 39 матчах. В текущем сезоне нападающий сыграл за фарм-клуб «Авангарда» только 4 матча, где набрал 2 очка.