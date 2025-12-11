Омский «Авангард» обменял молодого игрока в московский клуб

Дмитрию Власенко 20 лет. Он выступал за «Омских ястребов», а с 2023 года также играл в ВХЛ за «Омские крылья», в прошлом сезоне набрав 16 очков в 39 матчах. В текущем сезоне нападающий сыграл за фарм-клуб «Авангарда» только 4 матча, где набрал 2 очка.