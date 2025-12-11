Женщина пострадала, такса погибла от нападения стафф терьера в Хабаровске

Юристы напомнили, что за домашних животных с хозяевами отвечает владелец: при нападении необходимо подать претензию, а затем иск в суд. С этого года в Хабаровском крае действует закон о регистрации домашних животных: новые питомцы должны быть поставлены на учет в течение 30 дней и выгуливаться в наморднике, за нарушение предусмотрен штраф до 3000 рублей.