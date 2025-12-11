Женщина пострадала, такса погибла от нападения стафф терьера в Хабаровске

В Хабаровске полиция начала проверку после нападения агрессивного стафф терьера на улице Руднева, — сообщает Полиция Хабаровска.
Собака напала на женщину с домашним питомцем прямо возле детской площадки. На помощь подбежала соседка, но животное все же нанесло смертельные раны таксе одной из пострадавших. Хозяйка получила укусы на руках и ногах и обратилась в полицию.
Очевидцы отмечают, что животное могло гулять самостоятельно без контроля хозяев. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и устанавливает личность владельца собаки. Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда.
Юристы напомнили, что за домашних животных с хозяевами отвечает владелец: при нападении необходимо подать претензию, а затем иск в суд. С этого года в Хабаровском крае действует закон о регистрации домашних животных: новые питомцы должны быть поставлены на учет в течение 30 дней и выгуливаться в наморднике, за нарушение предусмотрен штраф до 3000 рублей.