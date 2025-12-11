На сайте администрации Иркутска появилась интерактивная карта ледовых катков

На ней отображаются площадки, которые готовы для катания.
В данный момент для жителей открыты 19 катков во всех районах города:
мкр. Топкинский, 10;
ул. 5-й Армии, 69;
мкр. Зеленый, 30;
ул. Байкальская, 190;
ул. Байкальская, 312;
ул. Пискунова, 102;
бул. Постышева, 20;
ул. Советская, 176;
ул. Сибирских Партизан, 9;
ул. Украинская, 3;
ул. Центральная, 15;
мкр. Березовый, 105;
ул. Тельмана, 53;
ул. Баумана, 176;
ул. Куликовская, 9;
мкр. Университетский, 87;
мкр. Первомайский, 76;
мкр. Юбилейный, 8;
4-я Железнодорожная, 44;
ул. Жуковского, 21.
Еще три катка (пер. МОПРа, 6; мкр. Университетский, 95; бул. Рябикова, 21а) находятся в стадии заливки, сообщает пресс-служба мэрии.
Карта создана для удобства горожан, чтобы каждый мог найти ближайшую площадку для активного отдыха. Информация на ней будет обновляться по мере готовности остальных объектов.