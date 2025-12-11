Ричмонд
На сайте администрации Иркутска появилась интерактивная карта ледовых катков

Иркутск, НИА-Байкал — На официальном сайте мэрии областного центра размещена интерактивная карта ледовых катков, находящихся под управлением Городского спортивно-методического центра.

Источник: НИА Байкал

На ней отображаются площадки, которые готовы для катания.

В данный момент для жителей открыты 19 катков во всех районах города:

мкр. Топкинский, 10;

ул. 5-й Армии, 69;

мкр. Зеленый, 30;

ул. Байкальская, 190;

ул. Байкальская, 312;

ул. Пискунова, 102;

бул. Постышева, 20;

ул. Советская, 176;

ул. Сибирских Партизан, 9;

ул. Украинская, 3;

ул. Центральная, 15;

мкр. Березовый, 105;

ул. Тельмана, 53;

ул. Баумана, 176;

ул. Куликовская, 9;

мкр. Университетский, 87;

мкр. Первомайский, 76;

мкр. Юбилейный, 8;

4-я Железнодорожная, 44;

ул. Жуковского, 21.

Еще три катка (пер. МОПРа, 6; мкр. Университетский, 95; бул. Рябикова, 21а) находятся в стадии заливки, сообщает пресс-служба мэрии.

Карта создана для удобства горожан, чтобы каждый мог найти ближайшую площадку для активного отдыха. Информация на ней будет обновляться по мере готовности остальных объектов.